وزير الصحة: لم تظهر أي حالة مصابة بكورونا في أي منشأة تعليمية

البلاد : متابعات

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عدم ظهور أي حالة مصابة بكورونا في أي منشأة تعليمية .

وكتب الوزير الربيعة عبر حسابه الرسمي في “تويتر ” اليوم (الأحد) “الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية. ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا”.

وأضاف “لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً ، ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد” .

الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.

ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً.

ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس #كورونا_الجديد — توفيق الربيعة (@tfrabiah) March 8, 2020