مخلوقات غريبة بالكوكب الأحمر

نيويورك ـ وكالات

يعتقد علماء أن “حياة غريبة” قد تكون كامنة داخل كهف غامض يتواجد أسفل سطح المريخ ، لافتين إلى أنه ربما تستوطن الكوكب الأحمر مخلوقات غير مرئية، وتم العثور على حفرة في المنحدرات الترابية لبركان “بافونيس مونس” على سطح المريخ، بحسب موقع “ساينس أرت”.

وأشارت وكالة ناسا، إلى أن الحفرة تبدو بمثابة فتحة لكهف تحت الأرض، وتم التقاط صورتها في عام 2011 ويقوم العلماء بدراستها منذ ذلك الوقت.

وقال علماء من ناسا إن الصورة التحليلية تشير إلى أن فتحة الحفرة تبلغ نحو 35 مترا، وتوضح زاوية الظل الداخلية إلى أن الكهف الأساسي يبلغ عمقه نحو 20 مترا.

ويرى العلماء أن حياة غريبة قد تتواجد داخل هذه الحفرة الغامضة.