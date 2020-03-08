عن المرأة في أقوالهم:

محمد بن سلمان:

أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء، لذلك أنا أدعم النساء.

– تساهم المرأة اليوم في دفع عجلة التقدم والحضارة بشكل فاعل وأثبتت انها قادرة على ان تقوم بجميع الأدوار في الحياة العلمية دون ان يؤثر هذا على دورها المعروف كأم.

– المرأة هي سير الحياة وتفرض عليها طبيعتها الرقيقة ان تمنح العطف والحنان لكل من حولها وهي جزء لا يتجزأ من الحياة وهي المكمل لها ونصف المجتمع الذي ينجب ويربي النصف الآخر.

– أوصى الله بالمرأة أماً واختاً وزوجا وكرمها مثلها مثل الرجل ولم يجعلها اقل رتبة منه او مرتبة ثانية من الحياة.

(وفاء بصير)

– وجود المرأة في المجتمعات يشكل أهمية كبيرة حيث برز دورها في الآونة الأخيرة واصبح لها تأثير قوي في شتى المجالات دون استثناء.

– المرأة نصف المجتمع هي الزوجة، الأم، الأخت والابنة ومهما اختلف دورها واختلفت المسميات يظل تأثيرها قويا وفعالات على كل من حولها.

(عائشة الحسين)

نحن قويات، نحن مثاليات، نحن ذكيات، نحن أساس المجتمع.

– على عمر الزمان أثبتت المرأة قوتها، شجاعتها، وجرأتها. في نفس الوقت الذي تعطى فيه حنيتها، عطفها، مشاعرها.

(شذى عمر)

– يمكنك أخذ الوقت الكافي لتنمو بطريقتك الخاصة والجميلة.

(غادة ادريس)

– المرأة هي مصدر المعرفة والتعليم الذي يتم تقاسمه مع اطفالها واطفالها هو مستقبل العالم.

(د. سينا المحرزي)

– تمتلك المرأة كمية لا حصر لها من قوة الإرادة داخلها وطبقا للعديد من الفلاسفة فان “إرادة” الكائن البشري هي التي تحدد تقدمه في هذه الحياة، عندئذ يمكن ان تكون النساء على قمة العالم بعقلية صحيحة.

(رميساء خسرو)

– المرأة المتعلمة القوية تعني اسرة متعلمة قوية ومجتمعا متعلما قويا.

(هناء الغامدي)

– عزيزتي المرأة، لا تنخدعي في التفكير في ان مكانك الحالي هو ما ستحصلين عليه فقط . لا تكتفي ابداً بالرضا عما تفرضه عليك الحياة، خاصة عندما تعرفين انه مع القليل من العمل والتفاني والجهد يمكنك جعل ما لديك افضل بكثير. دائما اطمحي بالمزيد واحصلي على ما تستحقينه.

(فايزة ارشاد)

– “المرأة نصف المجتمع وتصنع النصف الآخر

(رئيفة عبدالعظيم)

– كالماء في جريانه واحيائه لكل ما حوله