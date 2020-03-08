“ست الكل” لقب و اسم لأشهر نساء العرب

يعتقد البعض أن تعبير “ست الكل” الذي يكثر استخدامه في الدول العربية مجرد تبجيل للمرأة ليس أكثر ، إلا أنه هناك سيدات عربيات بالفعل تحمل هذا اللقب بل اسما شخصيا أيضا، ومنهم ابنة إبراهيم الجيلاني النويري، وكانت وفاتها 828 هـ.
وكان اسم “ست الكل” أيضا لابنة أحمد بن إمام الدين محمد وصولا في النسب إلى الملكية، وهى من أهل القرن الثامن الهجري أيضا.
وممن يعتقد أيضا أن “ست الكل” اسم لهن، ابنة محمد بن عمر الكيلاني المكي، وست الكل ابنة محمد بن شهاب، انتهاء بالطبري، وتاريخ وفاتها سنة 867 هـ.
وكان “ست الكل” لقبا، لا اسما، للسيدة سعيدة ، ابنة على محمد بن عمر الفاكهي، وفتها كانت 744 هـ ، ويلاحظ أنه عندما يكون لقبا، يقوم الإخباريون بذكر الاسم الشخصي.
وحول تعريف “ست الكل” يوجد رأيان في تاريخ اللغة العربية، الأول يقول أن أصله، في سيدتي، ثم خفف على الكثرة وشيوع الاستعمال، والرأي الثاني، يقول إن الرجل عندما يخاطب المرأة بـ “ياستي” فهو يقصد يا ست جهاتي، أى أنها تحيط به، من جهاته كلها.
كما أبدعت اللغة العربية في نحت ألقاب من الست ومنها ست الجميع، وست الأجناس، ثم للأرفع شأنا سن الملوك، وست الكتبة ن وست الأهل ، وست الركب.