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المستشفى الأهلي ينظم حملة توعوية عن “الكورونا” بغرفة مكة

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1441 هـ       8 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نظم المستشفى الأهلي السعودي بالتعاون مع غرفة مكة التجارية للمسؤولية الإجتماعية حول التوعية الصحية لفايروس الكورونا حملة صحية توعوية في مقر الغرفة لمدة 4 أيام تتحدث حول فايروس الكورونا وطرق الوقاية منه.

وقام بزيارة الحملة الملحق الثقافي السعودي لدولة الصين مبدياً إعجابه بما نظمته المستشفى الأهلي السعودي وهي إحدى المستشفيات القائمة بإدارة مجموعة العبير الطبية

وأكد أهمية التثقيف الصحي لهذا النوع من الفايروس المتفشي في معظم بلدان العالم.

وقد اختتمت المستشفى حملتها بمحاضرة توعوية عن الفايروس من قبل إحدى خبراء أطباء المستشفى الدكتورة سماح لطفي إستشارية الأمراض الصدرية التي شرحت شرح مفصل عن الكورونا وماهي أعراضه و طرق الوقاية منه.

صحيفة البلاد

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