البدر العملاق في سماء المملكة

جدة ــــ ياسر بن يوسف

تشهد سماء المملكة مساء يوم غد الاثنين ظهور قرص البدر العملاق الثاني ، وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن البدر العملاق سيكون حجمة الظاهري أكبر واكثر إضاءة قليلا مقارنة بالمعتاد، لافتا إلى أنه سيظهر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس حسب التوقيت المحلي ، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء وسيلاحظ أن حجم القمر الظاهري أثناء شروقه سيكون “ضخم” وهذا مجرد خداع بصري يحدث شهريا ولا علاقة له إذا كان القمر قريب من الأرض أو بعيدا عنها في مداره “الاهليجي” ، فالقمر بعد إرتفاعه عاليا في السماء يعود إلى حجمه المعتاد.

وأضاف أنه بالنسبة للون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه فهي ألوان حقيقية، فالغلاف الجوي للارض تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها ، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

يذكر أن وصف “القمر العملاق” يطلق على قمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر ، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية ” قمر الحضيض ” ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض ، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357.399 كيلومتر.

وقد لا يلاحظ فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق مقارنة بباقي أقمار البدر الأخرى ، ولكن المتابعين بشكل مستمر للأقمار البدر يمكنهم ملاحظة حجم إضافي ظاهري لهذا القمر البدر عندما يكون عاليا في قبة السماء.