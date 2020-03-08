الإعلان عن روزنامة سباقات بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2020

البلاد : واس

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن روزنامة ومواعيد سباقات بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2020 التي يستعد لتنظيمها الاتحاد انطلاقاً من الرياض التي تستضيف الجولة الثانية خلال الفترة من 8 ــ 11 إبريل المُقبل، فيما ستقام الجولة الثالثة في عسير من 8 – 20 يونيو 2020 ، والجولة الرابعة في القصيم من -1 3 أكتوبر 2020، الجولة الخامسة في الشرقية من 12-14 نوفمبر 2020واخيراً الجولة السادسة في نيوم من 1-5 ديسمبر 2020.

وتواصل هذه البُطولة، التي أُنشِئَت في العام 2019، النجاح جولةً بعد جولة، حيث جذبت نُخبة المُنافسين في الراليات الصحراوية في المنطقة، كما يتواصل الاهتمام بالراليات الصحراوية في المملكة بعد استضافة رالي داكار في يناير الماضي.

واستضافت مدينة حائل الجولة الأولى لهذا الموسم مطلع شهر فبراير الماضي وتوج بالمركز الأول السائق السعودي صالح العبدالعالي الذي يتصدر حالياً الترتيب العام المُؤقت للبُطولة بعد هذا الفوز.

وكان السائق السعودي يزيد الراجحي فاز بالنُسخة الأولى للبطولة على متن تويوتا هايلوكس وعلى حساب صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في رالي داكار (13 مرة) السائق الفرنسي استيفان بيترهانسيل, مُستفيدًا من التضاريس الصحراوية، فيما فاز السائق السعودي يوسف الضيف بلقب السيارات الصحراوية الخفيفة، وتوج الدرّاج الإماراتي مُحمَّد البلوشي بلقب فئة الدرّاجات النارية، والدرّاج السعودي سُفيان العُمر بلقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات (اكواد).

وفي الموسم الحالي وبعد انتهاء رالي حائل الدولي، يتصدَّر الإماراتي البلوشي الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية، كما يتصدر الدرّاج السعودي رياض العُريفان الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات (اكواد)، والسائق العبدالعالي في فئة السيارات.

وستحظى المملكة بحُضورٍ واضح ومُؤثِّر على مسرح الراليات الصحراوية العالمي، من خلال ترشيح رالي حائل الدولي في الموسم المقبل لكي يكون إحدى جولات بُطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة “كروس كانتري”, في حين سيكون باها الشرقية أحد جولات كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة “فيا باها” لهذا الموسم.

ويعمل مسؤولو الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية على إتمام التفاصيل وإنجاز الأنظمة الخاصة بهذا الحدث. حيث تقام بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2020 بدعمٍ من وزارة الرياضة وبإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.