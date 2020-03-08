أخصائي: الفاكهة والحبوب الكاملة تقوي المناعة

جدة ـ البلاد

أوضح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بأن جامعة “هارفارد” نشرت مقالاً بعنوان: “كيف تقوي مناعتك؟”، تضمن توصيات عدة في مقدمتها ضرورة التوقف عن التدخين والكحول. وقال “الخضيري”؛ أمس عبر حسابه في “تويتر”: “التوصيات شملت تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، الحفاظ على وزن مثالي وضغط وسكر معتدل، وتناول الفيتامينات في حال عدم أكل الفاكهة والخضار، وتجنب السهر والنوم جيداً، والمداومة على الرياضة، وغسل اليدين قبل الوجبات”.

وأضاف: “المكملات والأعشاب التي أشارت بعض الدراسات إلى فعاليتها لدعم المناعة وتؤخذ بمقدار والإفراط منها يضر هي “البكتيريا النافعة البروبيوتكس الموجود في الزبادي واللبن، الثوم ، الحبة السوداء، عرق السوس، الجنسنق.