أبرز 20 نموذجًا مؤثرًا للمرأة السعودية

القاهرة ــ أمنية رشاد

يحتفل العالم في الثامن من مارس كل عام بيوم المرأة العالمي ويقام للدلالة على تقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحرص قيادة المملكة على تمكين المرأة السعودية وإعطاء الأولوية لها في العديد من المجالات، حيث أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – رعاية واهتمام كبير لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

وقطعت المرأة السعودية خطوات كبيرة على طريق النجاح ، وقدمن نماذج مشرفة في كثير من المجالات ، ونستعرض فيما يلي أهم النماذج النسائية الناجحة :

رانيا نشار: أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي في بنك تجاري

حاصلة على درجات عليا في إدارة الأعمال من كلية داردن لإدارة الأعمال في فرجينيا وجامعة جورج واشنطن. وهي أول سعودية تحصل على شهادة أخصائي مكافحة غسيل أموال معتمد من الولايات المتحدة. وتتمتع بخبرة مدتها أكثر من 20 عاماً في مجال البنوك والمؤسسات المالية. وقد عملت في العديد من المناصب القيادية في مجال الاعمال المصرفية. وأعلنت مجموعة سامبا المالية مؤخراً عن قرار تعيين رانيا محمود نشار رئيساً تنفيذياً للمجموعة لتصبح بذلك أول سيدة سعودية تقود الإدارة التنفيذية لبنك في السعودية.

أروى خميس : كاتبة متخصصة في أدب الطفل

تحمل درجة الدكتوراه في تاريخ الأزياء مِن جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وتعمل أستاذ مساعد في كُلية التصاميم والفنون بنفس الجامعة. بالإضافة إلى عملها كمُستشارة في الإنتاج والتسويق في مؤسسة أروى العربية للنشر، التي تمتلكها هي وزوجها. ألفت أروى أكثر من 20 كتاباً للأطفال واليافعين، والتي تلاقي إقبالاً كبيراً من القراء من هذه الأعمار الصغيرة. كما أنها حصلت على عدد مِن الجوائز المحلية والعالمية. بذلك تعتبر أروى خميس من السعوديات الرائدات في مجال أدب الأطفال وهو مجال يحتاج للكثير من التنمية والتحسين في العالم العربي.

لبنى العليان الرئيس التنفيذي للعليان للتمويل

تصدرت قائمة النساء السعوديات ضمن أقوى النساء في العالم التي اصدتها مجلة فوربس لعام 2017. وهي تدير واحدة من أكبر المجموعات التجارية في المملكة. وهي ابنة رجل الأعمال الشهير سليمان العليان. وحاصلة على شهادة الماجستير في مجال إدارة الأعمال من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية. وهي تشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة شركات العليان. حيث تقوم بإدارة أنشطة العمل التجاري والاستثمارات العائدة لمجموعة العليان المالية. بالإضافة إلى أنها عضو في اللجنة التنفيذية للمجلس العربي للأعمال، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.

نبيلة التونسي كبيرة المهندسين في أرامكو السعودية

أطلقت مجلة فوربس العالمية على المهندسة السعودية نبيلة التونسي لقب رائدة التغيير في أكبر شركات النفط والغاز العالمية، وذلك بعد أن احتلت مرتبة مرموقة بين النساء السعوديات في قائمة أقوى النساء في العالم لمجلة فوربس لعام 2017. السيدة نبيلة التونسي حاصلة على الماجستير في علوم هندسة الكمبيوتر من جامعة بورتلاند. في عام (1982) بدأت عملها في أرامكو السعودية. وارتقت في مختلف المناصب الإدارية المرموقة في هذه الشركة الكبرى. حتى أصبحت مديرة لإدارة المساندة وأساليب مراقبة مشاريع المنطقة الشمالية بأرامكو. تعتبر نبيلة من النساء العربيات القلائل اللاتي تألقن في عملهن في مجال النفط والغاز وهو أحد المجالات الذي يحتل فيه الرجال أهم المناصب الحيوية.

الدكتورة رشا البواردي

هي طبيبة في مستشفى ماساتشوستس لدى جامعة هارفارد الطبية. وهي من النماذج النسائية الناجحة في المجال الطبي والتي استطاعت أن تبرز بفضل اجتهادها وعملها الدؤوب في إحدى أكبر الجامعات الطبية في العالم. وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الماجستير في تخصص علم الجينوم من نفس الجامعة. وهي تتابع العمل في مجال تغيير صمامات القلب من دون فتح جراحة.

هالة الحمراني أول ملاكمة في المملكة

حاصلة على البكالوريوس في تخصص العلوم البيئية والعلاقات الدولية من الولايات المتحدة. بدأت هالة مع الفنون القتالية ورياضة الكاراتيه منذ الطفولة. حيث رأت أن هذه الرياضة تساعد على الثقة بالنفس وتمنح شعورا جميلا بالسعادة. تتقن هالة العديد من الفنون القتاية مثل الجيو جيتسو. بالإضافة إلى الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلندية والتي تدربت عليها لأكثر من عشر سنوات حتى حصلت على شهادات معتمدة لتدريبها. كما تعتبر هالة نموذجاً لامعاً للمرأة السعودية بفضل حرصها على تعليم الفتيات رياضة الملاكمة في السعودية.

الفنانة التشكيلية بدور السديري

بدور السديري فنانة تشكيلية سعودية حاصلة على بكالوريوس التربية الفنية. في عام 2013 مثلث المملكة بشكل رسمي في بينالي بلندن وذلك من خلال حضورها المعرض المقام بها في ذلك الوقت والمشاركة في فعالياته باسم المملكة. حصلت الفنانة بدور على جائزة ليوناردو للفنون التطبيقية في إيطاليا. بالإضافة إلى جائزة التميز في بينالي لندن عام 2013. تعتبر بدور السديري من السعوديات الرائدات في مجال الفن التشكيلي والذي احتلت فيه مكانة عالمية مرموقة.

الدكتورة خولة الكريّع: الرائدة في مجال علاج السرطان

تشغل منصب كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض. والحاصلة على جائزة هارفارد للتميز العلمي. الدكتورة خولة تحمل درجة دكتوراه في سرطانات الجينات من المركز القومي الأمريكي للأبحاث في ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد سجلت مؤخراً إنجازاً جديداً وهاماً في حقل الأبحاث الطبية، وذلك من خلال الكشف عن دور جين يدعى MED12 في سرطان القولون والمستقيم، وتعديل عمله الجيني مخبرياً. وهو اكتشاف سيساعد الأطباء في فحص المرضى قبل بدء العلاج الكيماوي والتنبؤ باستجابة المريض للعلاج قبل البدء به وإعطاء بدائل أخرى في حالة وجود العطب الجيني.

الدكتورة غادة المطيري: العالمة التي غيرت مفهوم الجراحة في العالم

حاصلة على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية، وتعمل بجامعة كاليفورنيا. وكانت قد حصلت على جائزة الإبداع العلمي في الولايات المتحدة، وتم اختيار اختراعها كواحد من أهم أربعة اختراعات انجزوا في اميركا عام 2012 من قبل الكونجرس الأميركي هذا الاختراع المذهل هو طريقة لاختراق الجسم عبر أخف اطياف ضوء الشمس دون جراحة وبطريقة فعالة وآمنة تعتمد على تسليط هذا الضوء الى كبسولة متناهية الصغر(Nano-Capsule) توضع في موقع المرض في جسم الانسان، ويمكن وضع المادة الدوائية فيها وعند تسليط الليزر عليها تنفتح في موضع المرض مباشرة وتقضي عليه بمنتهى الفعالية والامان. كما يصلح ان يطبق على العديد من المجالات الاخرى سواء أكانت صناعية ام زراعية ام حتى هندسية فهو ثورة علمية بكل المقاييس وهي مع فريق عملها تقوم بتطوير استخداماته والتوسع فيها حتى يشمل كافة مناحي الحياة ويفيد أكبر عدد ممكن من البشر والمجالات التي يعملون فيها.

ثريا أحمد عبيد

عينت بصفتها المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2001، وهي أول سعودية ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة. وبصفتها مديرة تنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكيلة للأمين العام للأمم المتحدة، فقد ركزت بصفة خاصة على الثقافة والدين في أعمال الصندوق الإنمائية. كما كانت عبيد أول امرأة سعودية تحصل على منحة دراسية من الحكومة للدراسة في جامعة أمريكية.

حياة السندي

“امرأة هزت العالم”، كما وصفها “نيوزويك”.. صاحبة ومديرة مشروع “التشخيص للجميع”. واخترعت مجس للموجات الصوتية والمغناطيسية، يمكنه تحديد الدواء المطلوب لجسم الإنسان، كما يساعد رواد الفضاء على مراقبة معدلات السكر، ومستوى ضغط الدم في أجسامهم، وله تطبيقات متعددة في نواح مختلفة للصناعات الدوائية، وفحوصات الجينات والحمض النووي الخاصة بالأمراض الوراثية، وكذلك المشاريع البحثية لحماية البيئة وقياس الغازات السامة.

تم تسميتها كمستكشف ناشئ عام 2011 من قبل “ناشيونال جيوغرافيك”، وفي عام 2012، عينت سفيرة لليونسكو للنوايا الحسنة لتعليم العلوم. وقد دعيت مؤخرا للعمل في المجلس الاستشاري العلمي للأمين العام للأمم المتحدة. ومن بين ابتكاراتها أداة تشخيصية تستخدم للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومستشعر الرنين المغناطيسي المغنطيسي (مارس).

هيفاء المنصور

لا توجد منافسة لها في إلقاء الضوء على الشخصيات النسائية التي تدفع من خلال الحدود الاجتماعية…هيفاء المنصور هي أول مخرجة سينمائية في المملكة، وأدرجتها فوربس في المرتبة الثانية بين أقوى 100 امرأة عربية، وأخرجت أول فيلم سعودي ترشح لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية لفيلمها وهو “وجدة”.

منى المنجد

من أبرز علماء الاجتماع في المملكة ، وهي كاتبة مشهورة وداعية قوية لحقوق المرأة. وقد حصلت المنجد على جائزة الأمم المتحدة 21 للتميز في عام 2005، من أجل مشاريع التنمية الاجتماعية التي أطلقتها مجلة “أربيان بزنس”.

بيان محمود الزهران

في عام 2013، أصبحت بيان محمود الزهران أول محامية مرخص لها في المملكة العربية السعودية. وهي رائدة حقيقية مدرجة في المرتبة السابعة من أقوى 100 امرأة في العالم من قبل “أربيان بيزنس”، كما أنها أسست أول مكتب محاماة في البلاد، مع التركيز في المقام الأول على النضال من أجل حقوق المرأة ومساعدة المحاكم على فهم النزاعات القانونية من منظور المرأة.

رجاء عالم

فازت في عام 2011 بجائزة البوكر للرواية العربية عن روايتها (طوق الحمامة). وهذه هي المرة الأولى منذ إطلاق البوكر عام 2008 التي تفوز فيها كاتبة بالجائزة، وتتحدث رجاء في روايتها عن العالم الخفي لمدينة مكة المكرمة. وقد تم ترجمة العديد من أعمالها إلى الإنجليزية والإسبانية.

ماجدة أبو راس

باحثة حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة سري البريطانية في التقنية الحيوية للملوثات البيئية تخصص تلوث البترول. تم إختيارها هذا العام لتكون أول عربية ضمن فريق وكالة ناسا العلمي لتنفيذ مشاريع علمية وبحثية

نورة الفايز

أول امرأة تصل لمنصب نائب وزير، وقد ساهمت في العديد من الأبحاث التربوية والعلمية خلال مشوارها الأكاديمي والعملي.

ريم أسعد

حصلت على ثالث أقوى شخصية عربية لهذا العام بحسب مجلة آراب بيزنس، وهي أستاذة وأكاديمية سعودية درست التمويل والاستثمار بجامعة Northeastern University بمدينة بوسطن وتخرجت بماجستير إدارة أعمال، تحاضر في الإقتصاد والشؤون المالية والمصرفية منذ عام 2008 في معهد دار الحكمة للنساء. وهي ايضاً محللة اقتصادية وكاتبة مقالات في الاقتصاد بالصحافة السعودية.

إلهام أبو الجدايل

عالمة سعودية إكتشفت طريقة لإستنساخ الأجنة للغرض العلاجي. ويتوقع لإكتشافها أن يجد طريقه إلى النور قريبا ويخفف الكثير من الآلام عن المرضى.

ريم أبو راس

عالمة في الفيزياء اخترعت جهاز (مارس) وهو جهاز من البلاستيك والزجاج يعمل على الموجات الصوتية. وتم إستخدامه في شركة أدوية للكشف عن تركيبة أدوية معينة وكيفية تفاعل الدواء داخل الجسم. كما اخترعت أيضاً جهازاً يشخص مرض السرطان في مراحله المبكرة ويعتمد على تقنية (نانو ليزر). وقد توقعت لها منظمة (بوب تيك) الأمريكية أن تكون من قادة العالم في المستقبل.