33 حالة إيجابية بفيروس كورونا في مصر

قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبتت سلبية تحليلهم وسيتم نقلهم للحجر الصحي، مشيرة إلى وجود 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم.

وأضافت، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني.

وأوضحت أن المواطن المصري الذي أصيب بكورونا تم نقله للحجر الصحي وتم معاينة جميع المخالطين له وعددهم 42 حالة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤتمرا صحفيا، مساء السبت، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن بلاده من أوائل الدول التي اتخذت كل الإجراءات الطبية والوقائية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم على الفور تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأمر وهي في انعقاد دائم.