112 لوحة ترسخ ثقافة المدرسة عبر الفن التشكيلي

جدة – البلاد

رسخت ١١٢ لوحة فنية ثقافة التعريف بمكونات المجتمع المدرسي من خلال أعمال فنية تساهم في ردم الفجوة في التواصل الفعال بين البيت والمدرسة، وذلك عبر معرض مشروع “مدرستي” في نسخته الثالثة، الذي دشنه المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، بحضور عدد من القيادات التعليمية والمهتمين بالفن التشكيلي، وذلك بصالة نسما آرت بمحافظة جدة .

وتجول الدكتور المسعودي فور وصوله على أركان المعرض، الذي شارك فيه الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بمدارس مكاتب التعليم بجدة الحكومية منها والأهلية؛ للتعريف بالمدرسة من خلال مشروع “مدرستي ” الذي يهدف للتعريف بمكونات المدرسة الأساسية من الرؤية والرسالة والقيم وترسخ قيمة وأهمية المدرسة، ودورها في دفع عجلة التنمية في الوطن .

من جهته، أوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون المدرسية صديق خوجة، أن المعرض اشتمل على لوحات فنية تهدف لنشر الوعي وثقافة التعريف بمكونات المجتمع المدرسي.

وعلى صعيد متصل، تستكمل اللجنة المشرفة على تحكيم الأعمال الفنية بالمعرض تحكيم الأعمال المشاركة لتحديد أسماء الفائزين بجوائز المشروع التي قسمت لفئة المعلمين وفئة الطلاب والطالبات، وفيما يستقبل المعرض الزوار طيلة فترة إقامته، التي تستمر حتى يوم الأحد القادم.