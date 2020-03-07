وكيل محافظة بيشة يدشن بطولة شهداء الحد الجنوبي الثانية

بيشة – البلاد

افتتح سعادة وكيل محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق أول من أمس بطولة شهداء الحد الجنوبي الثانية التي تنظمها بلدية مركز الحازمي خلال الفترة من 11 رجب إلى 2 شعبان 1441 هـ الموافق 6 – 26 مارس 2020 م، على ملاعب بلدية مركز الحازمي (جنوب محافظة بيشة)، وذلك بحضور سعادة أمين أمانة عسير الدكتور وليد بن كساب الحميدي نائب رئيس مجلس التنمية السياحية في عسير.

وعقب حفل الافتتاح، عرضت اللجنة المنظمة لبطولة شهداء الحد الجنوبي الثانية، تسجيلا مصورا لمشاركة عدد من نجوم كرة القدم السعودية والإعلاميين، تحدثوا فيه عن الشهداء والبطولة، إضافة إلى توقيعهم على الكرة الخاصة بالبطولة ونقلها إلى بيشة حتى وصولها إلى مقر الاحتفال.

وشهد افتتاح بطولة شهداء الحد الجنوبي الثانية حضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية ورجال الإعلام في العديد من المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية والخاصة.

وقص فريق الجزيرة شريط البطولة بالفوز على الحمه بهدفين دون مقابل سجلهما عوضه علي وتركي صالح في المباراة الافتتاحية.