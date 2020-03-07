مساعي الاحتلال لضم أراض بالضفة تدمر السلام

رام الله – وكالات

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من إقدام إسرائيل على ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، مؤكدا أنه سيدمر فرص السلام، مبيناً أنه أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات واسعة مع مسؤولين في دول عربية، وأوروبا وروسيا؛ للتحذير من عواقب إقدام إسرائيل على ضم أراض فلسطينية.



وقال عريقات: “نحن نحذر من إقدام إسرائيل على هذه الخطوات، وندعو الدول إلى التحرك الفوري لإنقاذ حل الدولتين”.

وأضاف: “إذا ما أقدمت إسرائيل على الضم، فإن ذلك سيدمر فرص السلام، وهو انتهاك للقانون الدولي ولا ينبغي الانتظار حتى تقدم إسرائيل على جريمتها هذه بل ينبغي التحرك فورا ومساءلة إسرائيل”.

وجدد عريقات التأكيد على الموقف الذي طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن الدولي بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين.

وتعلن إسرائيل أنها تريد ضم 30-40% من مساحة الضفة الغربية؛ تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والتي أعلنت نهاية يناير الماضي.

وكان موقع “إكسيوس” الإخباري الأمريكي أشار إلى أن كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير أبلغ نوابا في الكونجرس، الأربعاء الماضي، أن الإدارة الأمريكية ستعترف، في غضون أشهر، بضم إسرائيل أراض بالضفة الغربية إذا لم يقبل الفلسطينيون بخطة السلام.