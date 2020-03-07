نرمين عباس

عثرت مجموعة من العلماء على جزيئات عضوية على سطح المريخ، ما يزيد من احتمالية وجود حياة مبكرة على الكوكب الأحمر.

وعثرت المجموعة من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” فوق سطح المريخ

على جزيئات عضوية توجد على كوكبنا في الفحم والنفط الخام والكمأ الأبيض.

وبحسب عالم الفلك في جامعة واشنطن، ديرك شولتز ماكوتش

فقد تم اكتشاف وجود جزيئات “الثيوفين” على كوكب المريخ، يعتقد أنها نجمت بيولوجياً

إذا عثرت على الثيوفين على كوكب الأرض، فإنك ستعتقد أنها نتاج عمليات بيولوجية

ولكن على المريخ ينبغي علينا إثبات هذا الأمر

وإذا ما تأكد أن الثيوفين المكتشف بيولوجي، فالسيناريو الأقرب هو أنها ناجمة عن البكتيريا

وتم دراسة مسألة تأثير النيازك وأنها ربما تسببت بإنتاج المركب بالنظر إلى مستويات الضغط العالي التي تنطوي عليها العملية

وكذلك نوع معين من العمليات الكيماوية التي تتطلب تسخين المركب بدرجة حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية أو أكثر

ويأمل العلماء في أن يبحث المسبار التالي إلى المريخ والذي سينطلق الصيف المقبل

عن جزيئات عضوية من شأنها أن تمنح دليلاً آخراً حول ما إذا كانت الحياة موجودة على الكوكب الأحمر

العلماء اكتشفوا كذلك كهفاً غامضاً تحت سطح المريخ قد يشكل منطلقاً للبحث عن الحياة في الكوكب الأحمر