فنون 100 دولة تتمازج في مهرجان الثقافات والشعوب

المدينة المنورة – البلاد

تلاقحت الثقافات وتمازجت الفنون الشعبية لـ100 دولة حول العالم في مهرجان الثقافات والشعوب التاسع، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ويواصل فعالياته المتعددة والممتعة المتاحة للأفراد والعائلات المتمثلة في البرامج الثقافية والأنشطة اليومية وإقامة دورات تدريبية وعروض مشوقة بلغات متعددة ومسابقات متنوعة وجوائز وهدايا وسحوبات قيمة، وذلك وسط إقبال وتفاعل كبير من أهالي المدينة المنورة.



وتشهد فعاليات المهرجان أيضا إقامة منافسات بين المشاركين في الخط العربي وإعداد القهوة بالطرق المختلفة بين الدول والأزياء الشعبية والألعاب الشعبية والشاي العالمي ويوم المائدة العالمي ويوم الطفل ويوم الشعر، فيما حفزت الجهة المنظمة للمهرجان المتسابقين بجوائز مالية وعينية بعد النتائج، التي تشرف عليها لجان تحكيم متخصصة من داخل الجامعة وخارجها إلى جانب تصويت الجمهور.



يذكر أن مهرجان الثقافات والشعوب التاسع تميز هذا العام مشاركة أجنحة وجهات وطنية للمرة الأولى كمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ووزارة الإسكان وميدان الفروسية الذي يقدم فرسانه عروضًا لرمي القوس حظيت بإعجاب الحضور ، كما تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي ولواء الملك فيصل للأمن الخاص والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في فعاليات المهرجان.