سوق نسائي للأسر المنتجة برفحاء

رفحاء – البلاد

في إطار الاهتمام بالمرأة وتمكينها من عرض منتجاتها المختلفة، تنظم لجنة التنمية الأسرية بجمعية البر الخيرية بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية السوق النسائي للأسر المنتجة “منتجون” كل جمعة، تحت إشراف القسم النسائي بالجمعية.

ويهدف السوق إلى تمكين الأسر المنتجة بمزاولة العمل التجاري، وتحويلهم من مستفيدين إلى منتجين؛ حيث يحتوي على 15 محلاً في مكان مهيأ وبمدخل خاص داخل مقر الجمعية، وتعرض فيه الأسر منتجاتها.

وقال المدير التنفيذي للجمعية سعد بن محمد الشمري: إن السوق حقق نجاحاً، ويشهد إقبالاً كبيراً من الزائرات وعوائد مالية جيدة للأسر، ويرجع ذلك لجودة منتجات الأسر والشراكات المجتمعية لبعض المحلات؛ من خلال عروض التخفيض في أسعار مبيعاتها للمتسوقات من السوق، مبيناً أن السوق يشمل أنواعا من المنتجات، كالمأكولات والمشروبات والمنسوجات اليدوية والأعمال الفنية وغيرها.