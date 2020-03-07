سجادة ورود وعروض ترفيهية في «ألوان الربيع»

عنيزة – البلاد

يشهد مهرجان ألوان الربيع الرابع بمحافظة عنيزة الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمركز الملك فهد الحضاري وانطلق الأربعاء الماضي ويمتد لمدة 10 أيام، إقبالا مثاليا وتوافد العديد من الزوار، للاستمتاع بالعروض الترفيهية المتنوعة المقدمة خلاله.

وتنوعت الفعاليات، واحتوت على عدد من الأفكار كتنسيق وتصميم سجادة الورود واحتوائها على عدة أشكال هندسية مختلفة مع عبارات تحمل شعار المهرجان، بالإضافة إلى العروض المسرحية والترفيهية وبستان الطفل والممر المضيء والسحوبات اليومية وأركان لعدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، مع إطلاق بعض المبادرات المجتمعية تعزيزاً للدور المجتمعي.

وبين رئيس لجنة البرامج عبدالله العليان، أن المهرجان يحوي بين جنباته العديد من الفعاليات التي تستهوي طبقات المجتمع ، ويشهد اقبالاً كثيفاً من الزوار، لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان يحرص على تحقيق أهداف عدة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتتمثل في تعزيز الحركة الاقتصادية من خلال فتح نوافذ للبيع والتسويق، وتشجيع السياحة الداخلية عن طريق تقديم فعاليات جاذبة وشيقة مع منح الفرصة لعمل أبناء وبنات الوطن على حد سواء.