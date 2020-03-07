تناول الحبة السوداء يحمي الكبد من الأمراض

نرمين عباس

تعتمد الكثير من ربات البيوت على حبة البركة أو الحبة السوداء

خلال إعداد الأطعمة والوجبات المختلفة، لمذاقها المميز

وفوائدها الصحية على مختلف أعضاء جسم الإنسان.

وفيما يلي فوائد للحبة السوداء كما نشرها موقع “Authority Nutrition”:

تخفض الكوليسترول

يعتبر الكوليسترول مادة دهنية موجودة بالجسم زيادة الدهون تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول

وأجريت 17 دراسة ثبت أن هذه الحبه لها تأثير مخفض للكوليسترول، وتساعد أيضًا في خفض نسبة السكر.

تحارب السرطان

ثبتت دراسة معملية أن مادة “ثيموكيتون”، الموجودة في حبة البركة تسبب موت الخلايا السرطانية في خلايا سرطان الدم

وفي دراسة أخرى وجد أن خلاصة هذه الحبة توقف نشاط خلايا السرطان في سرطان الثدى

وفي أنواع أخرى من السرطانات مثل سرطان الرئة والبروستاتا والجلد والقولون والبنكرياس.

تساعد في قتل البكتريا

الأمراض التي تسببها البكتريا كثيرة ابتداء من عدوى الأذن إلى الأصابة بالألتهاب الرئوي

وفي دراسة اجريت تم وضع خلاصة حبه البركة موضوعيًا على جلد الأطفال ووجدوا أن لها تأثير مضاد حيوي قوي.

مضادة للإلتهاب

حبة البركة لها تأثير قوى مضاد لالتهابات المزمنة لمرضى السكر والقلب والأورام

في دراسة أجريت على 42 شخص مصابون بمرض التهاب المفاصل الروماتيزمي

بأخذ 1 جم من زيت حبة البركة يوميًّا لمدة 8 أسابيع، اتضح قدرتها على تقليل الالتهابات.

تنظيم مستوى السكر في الدم

ارتفاع السكر في الدم له العديد من الأعراض مثل العطش وفقدان الوزن والإرهاق وصعوبة في التركيز على المدى الطويل

وتناول حبة البركة يساعد في المحافظة على مستوى السكر في الدم، ويمنع الأعراض الخطيرة التي يسببها مرض السكر.

تمنع قرحة المعدة

أظهرت الأبحاث أن الحبة السوداء تحافظ على الطبقة الواقية للمعدة وتمنع تكوين القرحة.

حماية الكبد

أثبتت دراسة علمية حديثة أن حبة البركة تخلص الجسم من السموم، وتنشط الكبد وتحمي الكلى والكبد من أضرار الأدوية والمواد المضرة.