«تحالف رصد» يطالب بمحاكمة قيادات الحوثي كـ «مجرمي حرب»

جنيف – وكالات

طالب “تحالف رصد” المجتمع الدولي، بسرعة التحرك لإنقاذ المدنيين اليمنيين وتوفير الغذاء لهم، ومحاكمة قيادات الحوثي كمجرمي حرب بعدما ثبت انتهاكهم لما جاء في نظام روما الأساسي، الذي أكد على أن إعاقة المساعدات ونهبهم في الحروب “جريمة حرب”.

وقال عضو التحالف همدان العلي فِي كلمة ألقاها أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: “إن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم بعدما أصبح 80 % من اليمنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ورغم ذلك ما تزال ميليشيات الحوثي الانقلابية تمنع وصول المساعدات لمن يحتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وأضاف أن المنظمات الدولية هددت مرارًا، بأنها ستعمل على تخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ لأنها لا تستطيع ضمان وصولها نتيجة تزايد عمليات نهب الميليشيا الانقلابية لها وتسخيرها لصالح عملياتها الحربية والطائفية، واصفةً هذه الممارسات بـ” سرقة الغذاء من أفواه الجوعى”.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تفتح كل يوم جبهة للقتال في نهم ومأرب والجوف والضالع وغيرها من المناطق، بدلًا من الاتجاه للسلم.

وفي هذه اللحظات يزيد الحوثيون سوءَ الوضع الإنساني في الجوف بعدما اقتحموا مركز المحافظة وهجّروا آلاف الأسر التي لم تجد غير الصحراء مأوى لها، وهي تعيش الآن ظروفًا إنسانيةً صعبةً؛ جراء عدم توفر الماء والغذاء.

وفي سياق الإجرام الحوثي، كشفت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين عن قيام ميليشيات الحوثي بتعذيب العشرات من المختطفين لديهم في سجن الأمن المركزي بصنعاء.

وبينت أمس (الجمعة)، أنها علمت بإقدام ميليشيات الحوثي على تعذيب العشرات من السجناء المختطفين في سجن الأمن المركزي في صنعاء بشكل يومي على أيدي المشرفين، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي لا تكتفي بالإخفاء القسري وحرمان السجناء من حقوقهم بل تمارس أقبح صور الجرائم من التعذيب البدني والنفسي بطريقة تتناقض مع حقوق الإنسان وانتهاك صريح لنصوص القانون الدولي الإنساني والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

إلى ذلك، دعت منظمات حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها والوقوف على أوضاع السجناء والرقابة على السجون للقضاء على أي انتهاك لحقوق السجناء وإنسانيتهم، مطالبة المبعوث الأممي مارتن غريفثس بسرعة البت في ملف الأسرى والمختطفين ومحاسبة المتورطين في تعذيب السجناء.

كما طالبت مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنزول العاجل إلى سجون الميليشيات الانقلابية وإنقاذ عشرات الأسرى والمختطفين؛ حيث تمنع الميليشيات عنهم الرعاية الطبية والصحية وتمارس ضدهم أبشع الجرائم.