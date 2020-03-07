نرمين عباس

بمناسبة بلوغها سن الـ100، تمنت الأمريكية روث براينت أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور المرافق لذلك

وقد حصلت على مبتغاها الثلاثاء، عندما أوقفها شرطيان بتهمة «التعري» خلال تناول الطعام في مأوى العجزة، حيث تقيم

وطلب منها أحد رجال الشرطة أن لا تقاوم لأن ركبته تؤلمه، فردت السيدة عليه بأن لديها آلام في كلا الركبتين

وتحت أنظار النزلاء الآخرين، أوثقت روث بأصفاد إلى الجهاز الذي يساعدها على المشي

ونقلت لسجن منطقة بيرسون في سيارة للشرطة، وواجهت المرأة صعوبة في الترجل من السيارة

وطلبت من عناصر الشرطة «توقيف الأشخاص الذين يصنعون مقاعد مركبات الشرطة التي وصفتها بـالسيئة».

وقد صورت روث على غرار كل المشتبه فيهم، واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها لقسم الشرطة

ولم يسبق لروث أن تعرضت للاعتقال من قبل الشرطة في الماضي، إلا أنها حظيت الآن بتجربة فريدة من نوعها في حياتها

وتم الإفراج عن روث سريعاً عقب اعتقالها لتعود إلى دار المسنين وتكمل احتفالها بيوم ميلادها وتتناول الكعكة