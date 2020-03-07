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الرجل ذو اللحية جاذب للنساء

نرمين عباسaccess_time13 / رجب / 1441 هـ       7 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

قد يلجأ بعض الرجال لإزالة لحاهم اعتقادًا منهم أنها تمنحهم سن أكبر

إلا أن دراسة جديدة خرجت تضرب بهذا المعتقد عرض الحائط.

ووفقا لما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن الدراسة الجديدة كشفت عن نتيجة قد تدفع الرجال لإطلاق لحاهم

وذلك بعدما وجدت الدراسة أن النساء ينجذبن إلى الرجال الملتحين أكثر من الذين يحلقون لحاهم

ولجأ الباحثون القائمون على الدراسة في جامعة “كوينزلاند” بأستراليا، لعرض 30 صورة لثلاثة رجال مختلفين

أمام نحو 919 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و70 عاما، بهدف معرفة رأيهن حول اللحية، وكانت ردود الأفعال مذهلة

وأوضح الباحثون أن النساء اللواتي يرغبن في الحمل وإنجاب الأطفال ينجذبن إلى الرجل ذي الشارب واللحى “الدقن”

من جهته قال الدكتور بارنابي ديكسون الباحث في الدراسة:

“يجري الحكم على الوجوه الملتحية بأنها أكثر نضجا وذكورية وهيمنة اجتماعية مقارنة بغيرها”

واستكمل “النساء صنفن اللحية بمعدلات أعلى من حيث جاذبيتها

خاصة عند الحكم على العلاقات الطويلة الأجل مقارنة بالقصيرة الأجل”

نرمين عباس

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