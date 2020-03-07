الجمارك تنفي صلتها بالوافد المسيء للمملكة

البلاد : متابعات

نفت الهيئة العامة للجمارك, ارتباط الوافد المسيء للمملكة بها, عبر وسائل التواصل الاجتماعي, بالهيئة.

وقالت «الجمارك», في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إشارة إلى ما تم تداوله حول وافد عربي تضمن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة وقادتنا الرشيدة, ويدّعي عبر حسابه أنه يعمل حاليًّا في الجمارك السعودية.

وأكدت الجمارك, أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر, وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات.

وأشارت إلى أنه أثناء عمله اتضح سوء أخلاقه مع زملائه في العمل وعدم مبالاته, الأمر الذي استدعى على الفوز إنهاء ارتباطه بالعمل, وكان ذلك في مايو 2018,ولا تربطه أي علاقة حاليًا بالعمل لدى الجمارك؛ لذا وجب التنويه.