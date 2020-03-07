إغلاق 15 محلاً وضبط 56 وافداً مخالفاً بالرياض

الرياض : البلاد

واصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والقضاء على محاولات التحايل.

وأوضح مدير التفتيش بدر العتيبي أن الفرع نفذ خلال هذا الأسبوع بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بشرطة منطقة الرياض “الضبط الاداري ” وبلدية النسيم، حملات كبرى شملت أسواق مكة والقصر مول وأسواق المنار مول تم خلالها ضبط 8 مخالفات لنظام العمل، وإغلاق 15 محلاً مخالفاً.

فيما أسفرت حملة نشاط النقليات، التي كانت بتوجيه من إمارة منطقة الرياض ومشاركة الجهات الشريكة، عن ضبط 3 مخالفات والقبض على 56 وافداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل بمهن سائق خاص وعامل منزلي ، وتم حيالهم اتخاذ الإجراءات الرسمية.