أمير الرياض يتفقد مشاريع وادي الدواسر

وادي الدواسر – البلاد

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن محافظة وادي الدواسر ذات أهمية كبيرة جداً، ولها دور كبير في التنمية وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار والتوجه السليم، وأبناءها قادرون على تفعيل هذه النواحي، والأفكار والرؤى.

وقال سموه ضمن زيارته للمحافظة :” الحمد لله منذ سنتين كنت هنا ، الوضع مطمئن، وقد اكتملت بعض المشاريع، وأخرى تحت التنفيذ وأخرى متعثرة ومتأخرة، وأوصينا بالعلاج الناجع لهذه النواحي”.

وعن طلب الأهالي برفع مستوى البلدية قال سموه:” من التقصي لهذا الموضوع وجدت أن هناك دراسات سترد قريبا منتهية من الجهات العليا نحو هذه الفئات للبلديات، وهذه الأعمال التي يجب أن تؤسس عليها البلديات وستكون هذه الأشياء التي ستردنا هي العلاج الناجع لهذا الأمر، والمياه لابد أن ننظر لها بشكل جدي وسريع، وإن شاء الله، ستنتهي في القريب العاجل”.

وكان سموه قد وصل المحافظة أمس الأول وكان في استقباله محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود، ومحافظ السليل ثامر بن عبدالله الشتوي وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والأعيان .

والتقى سموه رؤساء وقضاة المحاكم ورؤساء المراكز وعقد اجتماعا بأعضاء المجالس البلدية والمحلية والغرفة التجارية ، بقاعة الملك عبد الله للاجتماعات بإدارة التعليم ، لمناقشة جداول الأعمال التي تتضمن احتياجات المحافظة حسب الأولوية ، والاطلاع على العوائق التي تواجه المشروعات ، واستمع من أعضاء المجالس إلى المرئيات والحلول والتطلعات ، وما اتخذ بشأنها.

وتوجه سموه بعد ذلك لملتقى الأسر المنتجة ضمن فعاليات مهرجان ليالينا للسياحة المقام خلال هذه الفترة بالمحافظة، وتجول سموه على فعاليات الملتقى واستمع لتطلعاتهم ورؤاهم.

ودشن مبنى فرع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة بتكلفة تقارب 10 ملايين ريال، ثم التقى سموه أهالي المحافظة بمدينة الأمير ناصر بن عبد العزيز الرياضية.