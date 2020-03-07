أكاديمية الرياض يونايتد لكرة السلة تزور سويسرا

جدة – البلاد

تلبية لدعوة من فخامة الرئيس السويسري السابق -وزير الاقتصاد حالياً- يولي مورير، زار سويسرا وفد من (أكاديمية الرياض يونايتد لكرة السلة للسيدات) بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين وخاصة في المجال الرياضي.

وتلقت الأكاديمية الدعوة أثناء الزيارة الرسمية للرئيس السويسري آنذاك إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي، والتي تأتي نتيجة لمبادرة الرياض يونايتد للتبادل الرياضي الدبلوماسي مع فريق الدبلوماسيات بقيادة السفيرة البلجيكية لدى المملكة، دومينيك مينور.

وشملت الدعوة برنامجا تدريبيا في المركز الفيدرالي الرياضي للمنتخبات السويسرية، وزيارة للسفارة السعودية في بيرن، حيث كان في استقبال وفد الأكاديمية هناك القائم بالأعمال بسفارة المملكة لدى سويسرا سعادة الدكتور فرحان الفرحان.

كما تضمنت الزيارة اجتماعاً مع وزير الاقتصاد وسفيرة سويسرا لشؤون الشرق الأوسط تاسفي.

وضم الوفد عدداً من القيادات النسائية المتنوعة من القطاع الدبلوماسي والأكاديمي والقانوني والتنموي والإبداع المجتمعي، بالإضافة للرياضي بقيادة الأستاذة لينا المعينا، عضو مجلس الشورى السعودي والشريك المؤسس لأكاديمية الرياض يونايتد.

رافق الوفد خلال الزيارة السيدة بريجيت شالير زوجة السفير السويسري لدى المملكة، ومثله كل من: د. نورة المساعد عضو مجلس الشورى، وداليا فطاني مؤسسة استديو لوتشيا، ودانية آل معينا الرئيس التنفيذي للجمعية الأولى، والأستاذة مها عمر، والمحامية بدرية مدير، وسيدة الأعمال بتول باروم.