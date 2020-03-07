أعراض مؤكدة للحمل المبكر

البلاد – نيفين عباس

هناك بعض علامات الحمل التى تظهر على المرأة غير المتعارف عليها بين جميع النساء وهى إنقطاع الطمث

سنسرد لكِ عبر السطور التالية علامات للتعرف على أهم أعراض الحمل المبكر

بجانب إنقطاع الطمث تجدى هناك زيادة فى نسبة الإفرازات

نتيجة زيادة هرمون الإستروجين بالجسم وتلك تعتبر علامة من علامات الحمل نتيجة حصول التلقيح

أيضاً من علامات الحمل الأخرى ملاحظة طول أظافر اليد فتجدى أظافرك تنمو بشكل ملحوظ وسريع

عكس الطول والفترة المعتادة لها بسبب الإرتفاع فى هرمونات الحمل

ستلاحظين تطور حاسة التذوق والشم خاصة تجاه بعض الأطعمة

لأنه يدل على ظهور هرمونات الطفل فى جسمك وهى هرمونات لها قدرة على تغيير فعالية الحواس

ولكن قد يختلف الأمر قليلاً من إمرأة إلى أخرى خاصة إن كان الحمل ليس هو الطفل الأول لكِ

من الأعراض الأخرى الشعور بألالام فى الثدى فهى من المؤشرات التى تعتبر أولى فى علامات حدوث الحمل

لأن الجسم يبدأ فى التحضير لفبركة الحليب

وستلاحظين تورم قليلاً وألم فى الثدى خاصة قبل أن تفوتك الطمث

الكثيرات يعانين من ألالام فى الثدى قبل الطمث عادة ولكن ما يميز المرأة أثناء الحمل هو وجود ألم فى حلمة الصدر بسبب الحمل

ستعانين بكثرة فى مؤشرات الحمل الأولى من غازات بالبطن وإمساك وذلك بفعل هرمون البروجيستيرون الخاص بحملك لأنه يعمل على إبطاء عملية الهضم الخاصة بكِ

هناك بعض النساء تحزن عندما تجد القليل من بقع الدماء قهى تعتبرها مؤشر لقدوم الطمث أو الدورة الشهرية وهو علامة ليست بالتأكيد قدوم الدورة الشهرية

فقد تكون هناك بعض بقع الدم نتيجة للحمل وليست شرط أن تكون بقع دم خاصة بالدورة الشهرية فالدورة تكون دمائها غزيرة عكس بقع دم الحمل

حاولى قدر الإمكان شرب الكثير من السوائل لأن علامات الحمل الأولى والمبكرة تأتى فى صورة دوار أو دوخة وذلك نتيجة إنخفاض معدل السكر بالدم والجفاف

لذلك إحرصى على شرب السوائل والماء بكثرة