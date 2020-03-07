أطعمة تزيد من سعادتك..تعرفي عليها

تبحث المرأة أحيانا عن الأطعمة التي تحفز هرمون السعادة لديها، وذلك عندما تشعر ببعض من التقلبات المزاجية، وتلجأ للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل الشيكولاتة وغيرها من الحلويات والسكريات والمعجنات والمشروبات الغازية وذلك للسيطرة على التوتر والضغوط النفسية ومواجهة الحزن.
لكن من الممكن تناول أطعمة تشعرك بالسعادة وتعمل على تعديل المزاج لكن بسعرات حرارية أقل وتكون أكثر فائدة للجسم وهى كالتالي:
1/ الأطعمة الغنية بالأوميجا 3
تؤكد العديد من الدراسات أن المأكولات الغنية بالأوميجا 3 تخفف الاكتئاب والعصبية، وتوجد في أسماك السردين والتونة والسلمون والمكسرات و بعض الزيوت مثل بذر الكتان .
2/ فيتامين د
تعد أشعة الشمس مصدر هام لفيتامين د وهو يزيد من إفراز هرمون “الـ سيروتونين” وبحسب الدراسات فإن نقص هذا الهرمون يؤدي إلى اضطرابات مزاجية ويزيد من نسبة الكآبة.
ويتواجد فيتامين (د) في الحليب وصفار البيض والأجبان كاملة الدسم وعصير الليمون .
3/ الخضروات الورقية
تحول الخضروات الورقية حمض الـ تريبتوفان إلى سيروتونين الذي يقلب بـ هرمون السعادة ، لذا فإن الخضروات الورقية تساهم، بصورة غير مباشرة في تعديل المزاج، والتقليل من عوارض الكآبة.