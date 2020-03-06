12 مشروعاً سكنياً يجري تنفيذها حالياً في الرياض

البلاد : واس

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن إمكانية حجز أكثر من 25 ألف وحدة سكنية متنوعة تتوزع في 12 مشروعاً حيوياً متكاملة الخدمات شمال وجنوب مدينة الرياض، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات عن طريق اختيارها ومعاينتها إلكترونياً عبر تطبيق وموقع البرنامج الإلكتروني،

أو زيارة مركز سكني الشامل الذي يتيح إمكانية إنهاء كافة الإجراءات في رحلة المستفيد من اختيار الوحدة حتى توقيع العقد، منوهاً إلى أن متوسط القسط الشهري لتلك الوحدات يصل لنحو (1500) ريال، فيما تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال.

وتضم مدينة الرياض 12 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء تتوزع في مواقع استراتيجية حول العاصمة، وتتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبّي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتوزعت تلك المشاريع بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وهذه المشاريع هي: (بوابة الشرق – مرسية – سهيل الرياض – إشراق ليفينج – دواوين الجزيرة – سرايا النرجس – ديار السعد – شمس الديار – معالي عنان – إسكان الرياض – بيوت الزامل – عمائر الجوهرة).

وتقع المشاريع ضمن بيئة سكنية توفر متطلبات الحياة الحديثة وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجتمعاتٍ متكاملة ذات تنظيم مميزٍ ونسق بيئي مناسب توفر أفضل الخدمات.

ويمكن الاطلاع على الوحدات ومميزاتها وحجزها عبر زيارة مركز سكني الشامل بمدينة الرياض، الذي يهدف إلى تقديم خدمات منظومة الإسكان كافة تحت سقف واحد، تمكّن الأسرة من إكمال الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز، كما يضم المركز خدمة المستشار العقاري و”تأكيد الحجوزات”، وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان، أو من خلال موقع وتطبيق “سكني” عبر الأجهزة الذكية عبر الرابط التالي https://sakani.housing.sa/ أو بالاتصال على رقم عناية المستفيد 199090.