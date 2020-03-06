وزير الرياضة يطمئن على سلامة شباب طائرة الاتحاد

جدة – هلال سلمان

تعرض فريق نادي الاتحاد لكرة الطائرة لدرجة الشباب اليوم الجمعة لحادث مرور على طريق (بيشة – سبت العلاية) نقل على إثره ٣ لاعبين عن طريق الهلال الأحمر للتأكد من سلامتهم.

وغرد حساب نادي الاتحاد في تويتر تعليقا على الحادث: “اطمأن رئيس مجلس إدارة النادي أنمار عبد الله الحائلي على أعضاء فريق كرة الطائرة لدرجة الشباب بعد أن تعرضت الحافلة المقلة للفريق في سبت العلاية لحادث سير أثناء عودتهم إلى مقر إقامتهم بعد مواجهتهم فريق الزيتون ظهر اليوم الجمعة”.

وتلقى رئيس نادي الاتحاد اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اطمأن خلاله على سلامة لاعبي طائرة الاتحاد لدرجة الشباب، ومعلنا تكفل الوزارة بكافة التكاليف العلاجية للمتضررين جراء الحادث.

وثمن رئيس الاتحاد هذه الوقفة غير المستغربة من وزير الرياضة والتي تعكس اهتمامه بكل ما يخدم شباب الوطن من خلال القطاع الرياضي.