الرياضة

عمر السومة يقود الأهلي لتخطي عقبة الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1441 هـ       6 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

حقق الأهلي فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الفيحاء، بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الأهلي هدافه السوري عمر السومة من ضربة رأسية عند الدقيقة (87) من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 37 نقطة ليبقى في المركز الثالث

فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة ليبقى في المركز التاسع في ترتيب الدوري.

صحيفة البلاد

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