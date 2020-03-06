عمر السومة يقود الأهلي لتخطي عقبة الفيحاء

البلاد : متابعات

حقق الأهلي فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الفيحاء، بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الأهلي هدافه السوري عمر السومة من ضربة رأسية عند الدقيقة (87) من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 37 نقطة ليبقى في المركز الثالث

فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة ليبقى في المركز التاسع في ترتيب الدوري.