جامعة الأزهر: لا توجد أي إصابات بين طلابنا بفيروس كورونا

وأكد بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا بجميع كليات الجامعة فى القاهرة والأقاليم.

وقال بيان المركز، إن إدارة الجامعة تواصل متابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، مؤكدًا جاهزية مستشفيات الجامعة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن فى حال ظهور أى إصابات.

وأوضح المركز الإعلامى، أن الجامعة قامت بتدشين حملات توعية بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسى الثانى الذى بدأ فى 8 فبراير الشهر الماضى، مما يؤكد جاهزية الجامعة لمثل هذه الأمور الطارئة.

وأهاب المركز الإعلامى بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة الشديدة فى نشر الأخبار عن الجامعة وفروعها والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أى أخبار تثير القلق والفزع لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.