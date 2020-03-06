تعرف على فوائد “الماسة الحمراء” في علاج السكري والكبد

تحتوي “الماسة الحمراء” على عناصر مضادة للشيخوخة، وهو يحمل إسم “توت غوجي”، وهو يحظى بمكانة عالمية مؤخرا باعتباره غذاء غني بالعناصر المفيدة لصحة الإنسان بشدة.
ويحتوي “توت غوجي” على كبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية بجانب عدد من المعادن النادرة، كما أنه يسهم في تحسين وظائف الكبد والكلى وتعزيز صحة المناعة.
ويساعد تناول التوت الغوجي على خفض نسبة السكر في الدم، والتقليل من مقاومة الخلايا للإنسولين، ورفع كفاءة الخلايا المنتجة للإنسولين وتحسين قدرتها على إنتاجه.
كما يساهم التوت الغوجي في تحسين المزاج ويعزز من مستويات الطاقة ويحسن من صحة الجهاز الهضمي.
كما أنه يفيد في تعزيز صحة العين لإحتوائه على مادة الكاروتين، كما أنه يعد من “الأغذية الخارقة” وهو مصطلح يطلق على الأطعمة المفيدة للصحة نظرا لكونها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، فيدفع الكثيرون عشرات الدولارات الأمريكية لشراء علبة منه.