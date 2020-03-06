اليمن تتهم إيران باستهداف ناقلة بحر العرب

عدن – البلاد

اتهمت الحكومة اليمنية، أمس (الخميس)، إيران بالوقوف وراء محاولة الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب قبالة السواحل الشرقية للبلاد، إذ حمل وزير الإعلام معمر الارياني، الحرس الثوري الإيراني مسؤولية الوقوف خلف الهجوم الإرهابي الذي وقع الثلاثاء على ناقلة نفط أثناء إبحارها باتجاه خليج عدن.

وقال الإرياني، إن ‏”الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيات الحوثي واستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، بواسطة أربعة زوارق تم التحكم بها عن بعد وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من إحباطه، يذكر بموجة هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن التجارة العالمية وناقلات النفط في مضيق هرمز”.

ولفت الإرياني أن إحباط محاولة الهجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، يؤكد تصعيد مليشيات الحوثي لأنشطتها الإرهابية وتزايد المخاطر والتهديدات لحركة الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي بإيعاز وتخطيط ايراني انتقاما لمقتل قاسم سليماني.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن، الأربعاء، إحباط هجوم إرهابي وقع الثلاثاء بزوارق مسيرة لاستهداف ناقلة نفط في بحر العرب، قبالة السواحل الشرقية لليمن.

وفي سياق الإجرام الحوثي، أفادت مصادر محلية، أمس، بمقتل امرأتين برصاص قناصي ميليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، بمدينة حيس جنوب الحديدة وقرية المقينع شرقها.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصادر محلية بأن المواطنة الأولى تدعى بنت البطي في الأربعين من عمرها قتلت جراء إصابتها برصاص قناص حوثي اثناء رعيها للأغنام.

وقالت مصادر محلية أن امرأة أخرى تدعى سميرة حسن سعيد خضيري 25 عامًا، ام لطفلين وحامل، قتلت ظهر الأربعاء برصاص حوثي اثناء جمعها للحطب في قرية المقينع شرق مدينة حيس. وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استهداف الأحياء السكنية في المدينة مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال منذ انطلاق الهدنة الأممية.