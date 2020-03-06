الوحدة يهزم ضمك بثلاثية

البلاد : متابعات

حقق الوحدة فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت الفريقين، الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع لحساب الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للوحدة كلاً من يوسف نياكاتي (59)، والبرازيلي أنسيلمو داسيلفاعند الدقيقة (59)، والبرازيلي لويس جوستافو (80)

بينما أحرز هدفي ضمك عبدالله الجوعي (34) والأرجنتيني أيميليو زيلايا (94).

بهذه النتيجة ارتفع الوحدة برصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، بينما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة

وبقي في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري.