القاهرة تشهد عاصفة ترابية وطقس غير مستقر

تعرضت العاصمة المصرية القاهرة ومعظم محافظات جمهوية مصر العربية لطقسا غير مستقر على أغلب الأنحاء، حيث غطت أغلب المحافظات شبورة وغيوم وشوائب عالقة فى الجو، ما أدى إلى تدهور الرؤية، وسط توقعات ل خبراء هيئة الأرصاد لطقس غير مستقر اليوم تتعرض خلاله البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار تكون متوسطة ورعدية بأغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط الرياح.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط الرياح، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا بارد ليلا ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا الحرارة نهارا بارد ليلا، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.