“الصحة”: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ”كورونا” قادمة من إيران

جدة – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الخميس)، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد (COVID19)، حيث كان الزوج قادماً من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

وبينت أن النتائج المخبرية كشفت عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا، ليصبح المجموع حتى أمس إلى خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران. ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

وطمأنت الوزارة الجميع أن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، كما جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فورا بالتواصل مع مركز “تواصل الصحة 937” حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، كما أكدت الصحة أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس. وقالت الصحة، إنها توفر جميع المعلومات والنصائح حول التعامل مع فيروس كورونا الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من قبل الاطباء المختصين على الرقم 937، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

من جهته، عقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة، اجتماعاً بحضور ممثلين عن 42 جهة حكومية لمناقشة التدابير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة مباشرة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وناقش الاجتماع آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات، وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، فيما قدّمت الجهات المشاركة شرحاً عن خططها لمواجهة “كورونا”.