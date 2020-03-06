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الشاي والصبار أفضل المرطبات للبشرة الحساسة

امنية رشادaccess_time12 / رجب / 1441 هـ       6 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

 إذا كنتِ من أصحاب البشرة الحساسة فلن تضطري بعد اليوم لاختبار مستحضر التجميل على جزء من جسدك غير مرئي لتعرفي إذا ما كان سيسبب الضرر لبشرة وجهك أو لا،  فبالنسبة لصاحبات البشرة الحساسة، مهمة العثور على منتجات تجميل لا تندم على استخدامها لتسببها في تهيج البشرة هي في حقيقتها مهمة شاقة.

ووفقًا لموقع “intheknow قررت إحدى علامات مستحضرات التجميل، إطلاق مجموعة خاصة لصاحبات البشرة الحساسة خالية من الكحول وخالية من العطور وهو الأمر الذي جعلها ماركة الماكياج الوحيدة التي تتبع إرشادات جمعية National Eczema Association .

 

علي سبيل المثال فأحمر الخدود تم تصنيعه من الشاي الأخضر وأجزاء من الصبار الذي يساعد على تهدئة وترطيب البشرة.

وقيم أحد خبراء موقع سيفورا الشهير على الإنترنت، إنه “أفضل كريم أحمر الخدود في السوق إنه مصطبغ تمامًا، وسهل الخلط، ويظل ثابتا حتى نزع المكياج”.

 

ويشرح مؤسس العلامة التجارية كيف يعمل هذا النوع من المستحضرات الخاصة قائلًا: “نعلم أن ما يجري على بشرتك ينطبق أيضًا على مجرى الدم. نحن نعلم أيضًا أن الحصول على الجمال لا يجب أن يكون شديد الخطورة على صحة صاحبته، ولهذا السبب فإن منتجاتنا غير سامة وخالية من المواد المهيجة التي تثير الحساسية وهي مليئة بالمكونات الهادئة والمغذية“.

omneia rashad

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