الشاي والصبار أفضل المرطبات للبشرة الحساسة

إذا كنتِ من أصحاب البشرة الحساسة فلن تضطري بعد اليوم لاختبار مستحضر التجميل على جزء من جسدك غير مرئي لتعرفي إذا ما كان سيسبب الضرر لبشرة وجهك أو لا، فبالنسبة لصاحبات البشرة الحساسة، مهمة العثور على منتجات تجميل لا تندم على استخدامها لتسببها في تهيج البشرة هي في حقيقتها مهمة شاقة.
ووفقًا لموقع “intheknow“ قررت إحدى علامات مستحضرات التجميل، إطلاق مجموعة خاصة لصاحبات البشرة الحساسة خالية من الكحول وخالية من العطور وهو الأمر الذي جعلها ماركة الماكياج الوحيدة التي تتبع إرشادات جمعية National Eczema Association .
علي سبيل المثال فأحمر الخدود تم تصنيعه من الشاي الأخضر وأجزاء من الصبار الذي يساعد على تهدئة وترطيب البشرة.
وقيم أحد خبراء موقع سيفورا الشهير على الإنترنت، إنه “أفضل كريم أحمر الخدود في السوق إنه مصطبغ تمامًا، وسهل الخلط، ويظل ثابتا حتى نزع المكياج”.