“التعاون الإسلامي” تدين الهجومين الإرهابيين في كابول وتونس

جدة : البلاد

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي , عن إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي وقعت اليوم بالعاصمة التونسية تونس, التي أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن وأصابت آخرين.

وعبرت الأمانة العامة, عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى وعن تضامنها مع تونس حكومة وشعبا ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب.

وجددت الأمانة, التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

كما أدانت المنظمة الهجوم الذي وقع اليوم في كابول وراح ضحيته عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.

وعبرت الأمانة العامة, عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبًا, ووقوفها إلى جانب أفغانستان في مواجهة الإرهاب.

كما أكدت الأمانة العامة موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه.