الدولية

الإمارات تعلن عن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1441 هـ       6 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أبو ظبي : متابعات

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم، عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم “كوفيد 1” تعود لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره و لا يشكو من أي أعراض مشيرة إلى أنه يتلقى حاليا الرعاية الصحية اللازمة وأن حالته الصحية العامة مستقرة.

وأوضحت الوزارة أنها سارعت بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية بإتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية كافة بما في ذلك عزل المصاب فضلا عن تعليق الدراسة في المدرسة اعتبارا من لحظة رصد الحالة في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع المرافق المدرسية وما حولها.

صحيفة البلاد

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