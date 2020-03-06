إصابة لاعب ليفربول السابق بفيروس كورونا

أشارت تقارير إعلامية إلى إصابة لاعب المنتخب الدنماركي ومتوسط ميدان ليفربول السابق، كريستيان بولسن، بفيروس كورونا.

يعمل بولسن (40 عامًا) حاليًا كمساعد للمدرب إيريك تين هاج في الطاقم الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي.

وطلب أياكس من بولسن البقاء في منزله تحت الرعاية الطبية وعدم الاختلاط بالعامة حتى يوم الجمعة القادمة.

إضافة إلى بولسن، فإن أياكس اشتبه في إصابة أخصائي التدريبات البدنية أليساندرو شونميكر، وأخصائي العلاج الطبيعي.

وطلبت إدارة النادي من الثلاثي الانعزال لمدة أسبوع لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمنع انتشار العدوى.

بدأت فصول القصة عندما أقام بولسن حفل عيد مولده الأربعين الأسبوع الماضي في العاصمة الهولندية أمستردام.

ودعا بعض من زملائه السابقين في المنتخب الدنماركي، كان من بينهم توماس كالينبرج، الذي ثبت لاحقًا إصابته بفيروس كورونا.

من المعتقد بشدة أن كالينبرج نقل الفيروس إلى بولسن، ومن بولسن انتشرت العدوى إلى زملائه في الجهاز الفني لفريق أياكس.

وقال مصدر مسئول داخل أروقة أياكس إن الأعراض لم تظهر كاملة على الثلاثي، وإن سارت الأمور على ما يرام فإنهم سيعاودون العمل الأسبوع المقبل.