يوفنتوس يستهدف التعاقد مع زين الدين زيدان

هل نشهد زيدان مدربًا ليوفنتوس الموسم المقبل؟

تسعى إدارة نادي يوفنتوس للتعاقد مع مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، لقيادة الفريق الموسم المقبل.

بحسب إفادة من يومية “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، فإن زيدان (47 عامًا) يعتبر المرشح الأبرز لتولي تدريب يوفنتوس خلفًا للمدرب الحالي ماوريسيو ساري.

ولا يلقى ساري الدعم الكامل من إدارة البيانكونيري التي ترتأيه غير جدير بقيادة الفريق لما أظهره من ترهل في المستويات منذ انطلاقة الموسم.

من المرجح أن تنهي الإدارة التعامل مع ساري في نهاية الموسم الحالي، وشرعت في حصر البدائل الذين تقدمهم زين الدين زيدان.

ولعب زيدان في صفوف يوفنتوس في الفترة من 1996 إلى 2001، ونجح في فرض نفسه وصناعة سمعة جيدة في الملاعب الإيطالية.

بينما على الجانب الآخر لا تبدو العلاقة جيدة بين المدرب الجزائري الأصل ورئيس النادي الإسباني، فلورينتينو بيريز.

إذ تم إقصاء ريال مدريد من مسابقة كأس الملك أمام ريال سوسيداد 4-3، وعلى مشارف توديع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وأشار تقرير صادر عن يومية “إندبندنت” البريطانية إلى أن بيريز يستعد للإطاحة بزيدان والإتيان بمدرب توتنهام السابق، مارويسيو بوتشيتينو.