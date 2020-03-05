نائب أمير مكة يطلع على خطط المرور لفك الاختناقات

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على خطة اللجنة الرامية لفك الاختناقات المرورية في محافظات المنطقة، ورفع مستوى التوعية، والخطوات التي تم تنفيذها لبناء خريطة مرورية للتعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد تكدسا مرورياً وزيادة في احتمالات الحوادث فيها.