مشروع تجريبي لتعقيم السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام

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اطلع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على المشروع التجريبي لتعقيم مماسك (درابزين) السلالم الكهربائية داخل المسجد الحرام، والذي تمكن من القضاء على الجراثيم المستحدثة على السلالم بنسبة تصل إلى 94%، قد أطلقته الرئاسة العامة مساء يوم أمس على عدد من السلالم الكهربائية لتجربته ودراسة مدى الاستفادة منه ومعالجة السلبيات، ثم تعميم المشروع على كافة أجزاء المسجد الحرام.

والمشروع عبارة عن جهاز مبتكر لتعقيم مماسك (درابزين) السلالم الكهربائية داخل المسجد الحرام، وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (UV LED)، ويعمل الجهاز على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية دون الحاجة إلى عمل توصيلات كهربائية، ويقضي الجهاز على جزئيات الحمض الوراثي (DNA) للجراثيم، ويبلغ طول الأشعة الموجي (278) نانومترا.

علماً أن هذه الإشعاعات ليس لها تأثير ضار على صحة الإنسان، ويعمل الجهاز على التعقيم طوال حركة السلم، وأن نتائج تجربة العينات أكدت تقليص عدد المستعمرات البكتيرية من (160) مستعمرة إلى (10) مستعمرات بكتيرية.