فيفا يقترح تأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة بسبب كورونا

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم باقتراح لنظيره الآسيوي يتضمن تأجيل التصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا في الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة.

ونشر “فيفا” بيانًا عبر موقعة الرسمي على شبكة الإنترنت، قال من خلاله إنه اجتمع اليوم الخميس في مقره بزيورخ السويسرية مع ممثلين من الاتحاد الآسيوي.

من المنتظر أن تقام كأس أمم آسيا في الصين 2023، بينما تسبقها كأس العالم في قطر 2022.

وتجرى في الوقت الحالي التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كلتا المسابقتين، لكن يبدو أن فيفا بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي اتفقا على تأجيل التصفيات.

جاء نصًا في البيان: “اتفق الطرفان على أن سلامة وصحة المشاركين في أنشطة كرة القدم في قمة الأولويات”.

“من هذا المنطلق سيتم إخطار الاتحادات المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في تصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022″.

“سيواصل الاتحاد الدولي مراقبة وضع فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية”.