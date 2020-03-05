صدق أو لا تصدق .. الأتربة في الهواء لها إيجابيات صحية

هل تخشى الأتربة ! طبيعي أن تكون الإجابة بنعم فالجميع يخشى على جهازه التنفسي من مخاطرها.

يخشى كثيرون بحسب سبوتنيك، من التراب وشوايبه لما تسببه من حالات سعال وصداع وغيرها من الأعراض المرضية الأخرى.

ورغم التأثير السلبي لتلك الأتربة، إلا أن هناك بعض العوامل الإيجابية لها، والتي تؤثر بدورها في حالة الجو أيضًا.

إيجابيات الأتربة

ويستعرض موقع “hennlich engineering” التشيكي بعض الإيجابيات.

– يمكن للغبار بسهولة الدخول إلى نظام التدفئة والتهوية داخل المنازل.

– يساعد على زيادة فرص سقوط الأمطار.

– حجب أشعة طبقة الأوزون الضارة عن الوصول لمستويات قريبة من الغلاف الجوي وتعرض الأشخاص لها.

– يقلل من خطر اندلاع الحرائق المختلفة.

– يمنع انتشار الروائح الكريهة.

– بطرق ما تعمل الأتربة على تعزيز مناعة الأطفال.