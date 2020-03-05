سلطان عمان وخالد بن سلمان يبحثان العلاقات والتطورات

مسقط-واس

استعرض جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان في مسقط أمس مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، لجلالة سلطان عمان.

كما أقام الفريق الأول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مأدبة غداء على شرف سموه ‏‎والوفد الرسمي المرافق.

‏‎وكان سموه قد وصل سلطنة عمان في وقت سابق صباح أمس في إطار زيارة رسمية للسلطنة وكان في استقباله وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي والملحق العسكري العميد البحري الركن عبدالله الشدي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

‏‎وقد غادر سموه والوفد المرافق له مساء أمس سلطنة عمان متوجهًا إلى المملكة وكان في وداع سموه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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