الشيخ السديس يتفقد سير الأعمال بالمسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

تفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مرافق المسجد الحرام الداخلية والخارجية وساحاته، .

وجرى خلال الجولة التأكد من سلامة جميع الإجراءات حرصا على راحة قاصدي المسجد الحرام وزائريه، كما اطلع معاليه على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية على باب الملك عبد العزيز، والوقوف على الملاحظات وبحث سبل معالجتها والتأكد من جاهزية كافة العاملين في المسجدالحرام.

وشدد الشيخ السديس على أن العمل الجليل وهو خدمة الحرمين الشريفين يستلزم العمل والبناء على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة والعمل على حمل رسالة الحرمين إبداءً للصورة المشرقة لدولتنا -رعاها الله-, حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في سبيل راحة وسلامة زوّار بيت الله الحرام، تحقيقا لتطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.