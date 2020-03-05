الربيعة يبحث مع مسؤولين دوليين معوقات العمل الإنساني

الرياض- واس

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، تعزيز التعاون الثنائي المشترك بينهما في مجال الأمن الغذائي وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي في مختلف دول العالم.



وناقش الجانبان البرامج المشتركة بينهما في اليمن وسوريا، وآلية الدعم المثلى لرفع معاناة الشعوب المحتاجة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.



من جهة أخرى استعرض الربيعة مع نائب المدير العام للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية الدكتور مايكل كوهيلر، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيد أنطونيو فيتو سبل التعاون والتنسيق المشترك وتقديم العون للاجئين، كما ناقش مع مبعوثة الحكومة البريطانية للهجرة جنيفر تاونسون عددًا من الموضوعات الإغاثية والإنسانية وقدم خلال اللقاء نبذة عن جهود المركز الإنسانية المقدمة لخدمة النازحين والمهجرين في العالم.