إعادة فتح أقدم هرم في مصر

الثقافية الدولية متابعاتإعادة فتح أقدم هرم في مصر فرناس حفظيaccess_time11 / رجب / 1441 هـ 5 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق أعيد الخميس فتح هرم زوسر في سقارة جنوبي القاهرة أمام الجمهور بعد ترميمه، وهو هرم عمره 4700 عام . ولقد أوضح وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني في مؤتمر صحفي عند سفح الهرم المدرج الشهير قائلا ” إننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم ما يزال واقفا في مصر”. ولقد بدأ مشروع ترميم هرم زوسر عام 2006 ولكنه توقف عام 2011، واستؤنف العمل فيه عام 2013، بحسب أيمن جمال الدين المسؤول عن المشروع في وزارة الآثار. وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال الترميم 104 مليون جنيه قرابة 6،7 مليون دولار وفق الحكومة المصرية. ويقع هرم زوسر على بعد 20 كيلومترا جنوب القاهرة في ممفيس أول عاصمة مصرية، وقام بتشييده المعماري إمحوتب فوق غرفة تحت الأرض عمقها 28 مترا تحوي مقبرة من حجر الجرانيت الوردي. وهو يعد أول مقبرة أسرية في العصر الفرعوني وهو أول هرم مدرج، ويعتبر زوسر هو أول فرعون أدخل فكرة المقبرة العائلية في تلك الحقبة. مرتبط