أين يوجد فيتامين (أ) في الطعام ؟

البلاد – نيفين عباس

فيتامين (أ) من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان

لأنه يلعب دور هام فى الرؤية ونمو العظام والإنجاب كما إنه مفيد للبشرة والشعر ويعمل على إنتاج كرات الدم البيضاء

هناك الكثير من الأطعمة الهامة التى يجب أن يحرص الإنسان على تناولها مصدر جيد لفيتامين أ

من أهم تلك الأطعمة هى الأطعمة التى تحتوى على بروتين حيوانى

لذلك إحرصى على تناول البيض والكبدة والحليب بمشتقاته

كما أن الحبوب الكاملة أيضاً غنية بفيتامين أ وكذلك الشوفان والذى يمكن إدخاله فى وجبات الإفطار أو الحلويات مثل الكوكيز بالشوفان والحبوب وهو نوع من أنواع البسكويت التى تكون لذيذة فى الطعم وأيضاً لا تتسبب فى زيادة الوزن

للخضروات دور هام للغاية فى إمداد الجسم بفيتامين أ لذلك حرصى على تنال الخضروات الورقية الغامقة مثل أوراق السبانخ وأوراق الجرجير وأوراق الخس والخس الصينى

أيضاً البروكلى له دور رائع فى إمداد الجسم بفيتامين أ لذلك إحرصى على تناول البروكلى وإدخاله فى الوجبات

كذلك الفلفل الأخضر الحلو مفيد لكِ لذلك حاولى إدخاله فى السلطة أو الوجبات

الزبدة النباتية أيضاً تمد الجسم بفيتامين أ لذلك حاولى تناول القليل منها فى وجباتك أو فى وجبات الفطور أثناء عمل البيض للإفطار

من الخضروات أيضاً يمكن تناول الجزر والشمام أو الكنتالوب كما أن البطاطس والبطاطا الحلوة مفيدين لتناولهم ويمدون الجسم بفيتامين أ

الفواكه أيضاً بها الكثير من فيتامين أ لذلك أحرصى على تناول فواكه غنية بالفيتامين مثل الخوخ والمانجو والمشمش والبابايا

الطماطم أيضاً غنية بفيتامين أ لذلك أحرصى على تناول عصير الطماطم أو الطماطم بالسلطة

الفلفل الأحمر الحلو أيضاً غنى بفيتامين أ لذلك هو إختيارك المثالى فى السلطات

كذلك اللفت من العناصر التى تمد الجسك بفيتامين أ لذلك أحرصى على تناول اللفت

فيتامين أ له الكثير من المخاطر فى حال نقصانه من الجسم لأن نقصان فيتامين أ قد يتسبب للشخص بالعمىّ والعشى الليلى

كما أنه يعطل معدل النمو فى جسم الإنسان ويبطئ من تطور الجهاز العظمى